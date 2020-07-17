США пригрозили наказать «российских хакеров» за попытку украсть разработки по вакцине от COVID-19

Лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти предложил подготовить в палате представителей конгресса США законопроект против «российских хакеров».

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа», — написал политик в Twitter.

В РФПИ отвергли обвинения в краже британских разработок для вакцины от COVID-19

Маккарти пообещал представить проект закона в ближайшее время. Он также указал, что это поможет привлечь «российских хакеров» к ответственности.

Накануне Великобритания обвинила Россию в хакерских атаках на исследовательские центры и фармкомпании страны с целью похищения данных о разработке вакцины от коронавируса. В Кремле ответили на это, что Россия не имеет отношения к взломам.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:Русские ХакерыКоронавирусВакцина
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