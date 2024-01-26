В США призвали Украину начать платить за себя
Киев должен начать платить за себя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
По его словам, США не могут постоянно оплачивать расходы Украины. Он также указал, что Вашингтон ужесточит антироссийские санкции, пытаясь таким образом добиться лишения Москвы доступа к ключевым компонентам для производства вооружений. О'Брайен отметил, что мир становится безопаснее, поддерживая украинскую сторону.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой за криптовалюту может купить поставленное Украине оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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