«Любая ситуация может быть для ребенка травмирующей. Здесь очень важно, как будет себя вести сам диетолог и родители. Важно бережно подойти к ребенку, не заставлять его менять стиль пищи. Важно просто рассказать, как питаться, чтобы быть более здоровым. Ребенка нельзя ругать, наказывать, высмеивать. А спокойное обсуждение будет поводом для ребенка задуматься. Если родители грамотно питаются сами, то ребенок начнет тоже задумываться, как пища влияет на его здоровье. Если ребенку сказать, что он слишком толстый, для него это будет травмой. А если сказать ребенку комплимент, подчеркнуть его сильные стороны, а потом сказать, что есть вкусное питание более полезное, будет лучше. Очень важна поддержка, тогда все будет нормально», - отметила она.

По словам Наумовой, родители должны с детства говорить с ребенком про здоровое питание.

«Оптимально, чтобы родители с самого рождения говорили ребенку про здоровое питание. Все малыши кушают правильно, а потом в какой-то момент ребенок втягивается во вредную еду, которую едят родители. Если ребенок любит фастфуд, не надо запрещать это в один день. Надо просто замечать и объяснять. Иногда ребенок ест много жирной пищи, потому что он успокаивает себя от стресса. Важно помогать ребенку осознанно кушать. Если радость дает только пища, это повод обратиться к психологу, чтобы понять, что еще может давать радость», - добавила врач.

От избыточного веса страдает каждый третий школьник, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает «Радиоточка НСН».

