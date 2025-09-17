Один человек пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Ангарске
17 сентября 202508:41
Баллон с монтажной пеной взорвался в квартире жилого многоэтажного дома в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел в 7 микрорайоне во время ремонтных работ. Из-за разгерметизации баллона возникло возгорание, его потушили до прибытия пожарных.
По данным МЧС, один человек получил травмы.
Ранее в Ангарске произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке. В результате один человек погиб, пять пострадали, пишет Ura.ru.
