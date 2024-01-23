Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ

США продолжают поставки оружия Украине по ранее заключенных контрактам, заявила помощник главы Пентагона Селест Уолландер.

Минфин Украины: Оборонные расходы в 2023 году превысили 49 миллиардов долларов

По ее словам, Вашингтон предоставляет Киеву помощь только в рамках тех контрактов, которые заключены в 2022-2023 годах. Представитель ведомства уточнила, что речь идет об оружии, которое произвели, но по каким-то причинам еще не поставили на Украину, пишет ТАСС.

В беседе с газетой «Известия» вице-спикер Госдумы Александр Бабаков назвал информационные вбросы о столкновении России и НАТО попыткой заставить Евросоюз направить больше средств на поддержку Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил американскую помощь Украине с выгодным бизнес-проектом. Глава ведомства напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что поддержка Киева помогает создавать новые рабочие места в Соединенных Штатах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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