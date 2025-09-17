Из Москвы в Краснодар вылетел первый с 2022 года самолет
17 сентября 202508:21
Первый после трехлетнего перерыва рейс в аэропорт Краснодара вылетел из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» отправился в кубанскую столицу из аэропорта Шереметьево. Борт проведет в пути около четырех часов.
Отмечается, что пассажиры заняли почти все кресла в салоне самолета.
Ранее Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара для обслуживания рейсов с 11 сентября. Авиагавань была закрыта с февраля 2022 года по соображениям безопасности, напоминает Ura.ru.
