Гутерреш призвал реформировать СБ ООН с реалиями 1945 года

Реформа Совета Безопасности ООН имеет смысл, его состав не соответствует сегодняшнему миру. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

«Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», - сказал генсек.

По словам Гутерреша, он с симпатией относится к инициативам по ограничению права вето, в частности, от Франции и Великобритании, особенно в случаях массовых нарушений прав человека. Генсек указал, что в вопросе реформы Совбеза наблюдается прогресс. Так, теперь есть «комитет, работающий серьезно», и ряд стран признали, что Африке необходимо предоставить право на постоянное членство. Вместе с тем Гутерреш напомнил, что окончательное решение по реформе и вето могут принять только страны-члены СБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай выступают за реформу ООН, в том числе за расширение Совбеза за счет государств Глобального Юга, пишет Ura.ru.

