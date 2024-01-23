Лавров: Любой за криптовалюту может купить поставленное Украине оружие

Любой желающий за криптовалюту может купить переданные украинским властям американские винтовки М16, сообщил во время выступления на заседании Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Киеву глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в Киеве перепродают часть поставленного Запада оружия на «черном» рынке. Как указал дипломат, «в даркнете можно найти достаточно подобных объявлений».

Как отметил министр, данной ситуацией пользуются террористические группировки, оружие попадает в их руки, расползается по Африке, Ближнему Востоку, Латинской Америке.

Также Ларов заявил, что США блокируют попытки провести расследование диверсии на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

