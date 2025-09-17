Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын кыран» («Золотой орел»). Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Токаев встретился с главой Русской православной церкви в Астане, куда патриарх прибыл для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Как отметили в пресс-службе, президент Казахстана вручил награду Кириллу за вклад в укрепление духовных связей между казахстанским и российским народами и «в знак особого уважения».
Ранее патриарх Кирилл вручил главе Удмуртии Александру Бречалову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени за помощь руководителя региона в восстановлении Благовещенского собора в Воткинске, пишет 360.ru.
