Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын кыран» («Золотой орел»). Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Токаев встретился с главой Русской православной церкви в Астане, куда патриарх прибыл для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Как отметили в пресс-службе, президент Казахстана вручил награду Кириллу за вклад в укрепление духовных связей между казахстанским и российским народами и «в знак особого уважения».

Ранее патриарх Кирилл вручил главе Удмуртии Александру Бречалову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени за помощь руководителя региона в восстановлении Благовещенского собора в Воткинске, пишет 360.ru.

