Зеленский призвал Запад больше думать об Украине, а не об отношениях с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада «думать об Украине». Об этом политик заявил в интервью каналу Sky News.

СМИ: Зеленский теряет связь с реальностью

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине», — отметил Зеленский, подчеркнув, что именно это «вопрос сегодняшнего дня».

Также украинский политик пожаловался, что по отношению к Киеву несправедливы обсуждения партнеров, кто какие санкции введет.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры