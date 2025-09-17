Зеленский призвал Запад больше думать об Украине, а не об отношениях с Россией
17 сентября 202508:50
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада «думать об Украине». Об этом политик заявил в интервью каналу Sky News.
«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине», — отметил Зеленский, подчеркнув, что именно это «вопрос сегодняшнего дня».
Также украинский политик пожаловался, что по отношению к Киеву несправедливы обсуждения партнеров, кто какие санкции введет.
Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня, пишет 360.ru.
