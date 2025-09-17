За ночь над Россией уничтожили восемь украинских БПЛА

Восемь беспилотников ВСУ сбили над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.

Военные ликвидировали по три БПЛА в Ростовской и Брянской областях, по одному – в Воронежской и Курской.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над столицей региона сбили беспилотник, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.

