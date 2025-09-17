За ночь над Россией уничтожили восемь украинских БПЛА
17 сентября 202507:48
Восемь беспилотников ВСУ сбили над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.
Военные ликвидировали по три БПЛА в Ростовской и Брянской областях, по одному – в Воронежской и Курской.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над столицей региона сбили беспилотник, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.
