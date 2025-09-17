Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в РФ

Роспатент предварительно отказал концерну Renault в регистрации товарного знака в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Международного Бюро ВОИС.

По ее сведениям, французская компания в октябре 2024 года подала заявку на регистрацию бренда «Reno» для продажи и производства автомобилей. В апреле текущего года концерн получил предварительный отказ.

Как отметила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, Renault могут окончательно отказать в регистрации товарного знака, если концерн не ответит в Роспатент в течение нескольких недель. Эксперт пояснила, что были выявлены относительные основания для отказа в регистрации бренда: обнаружен более ранний товарный знак, «который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением».

Ранее генеральный директор Renault Лука де Мео заявлял, что концерн не исключает возвращения в Россию, пишет Ura.ru.

