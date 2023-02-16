В США предсказали разрыв Европы из-за конфликта вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины может привести к бесконтрольному обострению, в которое окажутся втянутыми и США, сообщила телеканала Fox News офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер.

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По ее словам, ситуация превращается «в очередной Афганистан». Эксперт призвала Министерство обороны США задуматься над тем, какова конечная цель конфликта.

Коффлер указала, что у Вашингтона нет как стратегии для достижения победы, так и стратегии выхода из конфликта. «Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — указала бывший офицер Пентагона.

Военный историк Евгений Норин говорил НСН, что США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАЕвропаУкраина
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