В США предсказали разрыв Европы из-за конфликта вокруг Украины

По ее словам, ситуация превращается «в очередной Афганистан». Эксперт призвала Министерство обороны США задуматься над тем, какова конечная цель конфликта.

Коффлер указала, что у Вашингтона нет как стратегии для достижения победы, так и стратегии выхода из конфликта. «Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — указала бывший офицер Пентагона.

Военный историк Евгений Норин говорил НСН, что США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает.

