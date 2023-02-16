В Британии призвали Украину экономнее использовать боеприпасы

Он указал, что солдаты используют большое количество боеприпасов, чтобы защититься. Глава военного ведомства посоветовал ВСУ следовать примеру Вооруженных сил стран-членов Североатлантического альянса, а не использовать «русский или советский способ ведения боя», который заключается в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами.

Ранее Уоллес заявил, что больше пользы Украине принесет вооружение, которое можно использовать на земле. По словам министра, важно понимать разницу между истребителями и противотанковыми ракетами.

