В Британии призвали Украину экономнее использовать боеприпасы
Украинские военнослужащие должны экономнее использовать боеприпасы, сообщил в эфире Times Radio глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.
Он указал, что солдаты используют большое количество боеприпасов, чтобы защититься. Глава военного ведомства посоветовал ВСУ следовать примеру Вооруженных сил стран-членов Североатлантического альянса, а не использовать «русский или советский способ ведения боя», который заключается в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами.
Ранее Уоллес заявил, что больше пользы Украине принесет вооружение, которое можно использовать на земле. По словам министра, важно понимать разницу между истребителями и противотанковыми ракетами.
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