В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ

Также собеседник агентства напомнил, что были сообщения о пожарах, вызванных этими аппаратами.

Все эти факторы привели к решению об утилизации в июле, по словам представителя американского ведомства, проблем с работой в американской электросети у приборов не было.

Ранее сообщалось, что в США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Российские аппараты не использовались из-за технических проблем. Для аппаратов «Авента-М» требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал такое решение США недружественным шагом.

