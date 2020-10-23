В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ
Российские аппараты ИВЛ, поставленные в США, были утилизированы, так как не имели необходимой сертификации, пояснили РИА Новости в американском Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Как передает агентство, в США медтехника должна иметь официальное разрешение или разрешение на экстренное применение, оба документа на российские ИВЛ получены не были.
Также собеседник агентства напомнил, что были сообщения о пожарах, вызванных этими аппаратами.
Все эти факторы привели к решению об утилизации в июле, по словам представителя американского ведомства, проблем с работой в американской электросети у приборов не было.
Ранее сообщалось, что в США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Российские аппараты не использовались из-за технических проблем. Для аппаратов «Авента-М» требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал такое решение США недружественным шагом.
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