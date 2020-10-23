В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ

Российские аппараты ИВЛ, поставленные в США, были утилизированы, так как не имели необходимой сертификации, пояснили РИА Новости в американском Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Как передает агентство, в США медтехника должна иметь официальное разрешение или разрешение на экстренное применение, оба документа на российские ИВЛ получены не были.

Что американцу брак, то русскому аппарат ИВЛ

Также собеседник агентства напомнил, что были сообщения о пожарах, вызванных этими аппаратами.

Все эти факторы привели к решению об утилизации в июле, по словам представителя американского ведомства, проблем с работой в американской электросети у приборов не было.

Ранее сообщалось, что в США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Российские аппараты не использовались из-за технических проблем. Для аппаратов «Авента-М» требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал такое решение США недружественным шагом.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:КоронавирусСША
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