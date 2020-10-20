«Верните обратно». В Госдуме раскритиковали США за утилизацию российских ИВЛ
Отказ от использования в США российских аппаратов «Авента-М» является недружественным шагом, заявил НСН член комитета по охране здоровья.
Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям отправило в утиль 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена, пишет BuzzFeed. По сведениям издания, для аппаратов «Авента-М» требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал такое решение США недружественным шагом.
«Если не используешь сам, то верни обратно. Тем более пандемия не закончилась, потребность в аппаратах будет долго сохраняться» - сказал он.
Депутат также отметил, что не стал бы отправлять ИВЛ в США. «Отношение США к России свидетельствует, что таких шагов делать не надо», - заявил он.
Вместе с тем он уточнил, что не знает, какую партию отправили в Соединенные Штаты, так как раньше в России были проблемы с исправностью ИВЛ, произведенных в Екатеринбурге.
В мае во время возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за аппарата ИВЛ «Авента-М». В результате похожего пожара в больнице в Москве погибла одна пациентка. В обоих медицинских учреждениях проходили лечение больные коронавирусом.
После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение в России ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, однако после проверки вновь разрешила их использовать.
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