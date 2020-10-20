«Верните обратно». В Госдуме раскритиковали США за утилизацию российских ИВЛ

«Если не используешь сам, то верни обратно. Тем более пандемия не закончилась, потребность в аппаратах будет долго сохраняться» - сказал он.

Депутат также отметил, что не стал бы отправлять ИВЛ в США. «Отношение США к России свидетельствует, что таких шагов делать не надо», - заявил он.

Вместе с тем он уточнил, что не знает, какую партию отправили в Соединенные Штаты, так как раньше в России были проблемы с исправностью ИВЛ, произведенных в Екатеринбурге.

В мае во время возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за аппарата ИВЛ «Авента-М». В результате похожего пожара в больнице в Москве погибла одна пациентка. В обоих медицинских учреждениях проходили лечение больные коронавирусом.

После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение в России ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, однако после проверки вновь разрешила их использовать.

