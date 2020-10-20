Что американцу брак, то русскому аппарат ИВЛ

Россия передала аппараты ИВЛ США весной для помощи в борьбе с коронавирусом. Полученные ИВЛ были распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, однако никогда не использовались. Выяснилось, что аппараты не были адаптированы к американским электросетям. К ним требовались адаптеры, а в больницах таких адаптеров не оказалось. Это - во-первых.

А во-вторых, для американцев не было секретом, что такие же аппараты в России стали причиной пожаров, в которых погибли люди. Аппараты «Авента-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Там 9 и 12 мая соответственно произошли пожары.

Проверка показала, что в обоих случаях в больницах загорелись ИВЛ. После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. а месяц назад суд оштрафовал производителя, Уральский приборостроительный завод на 100 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что предприятие грубо нарушило требования лицензии. «Медицинские изделия проходили технологическую приработку 40 часов вместо предусмотренных техническими условиями 100 часов», - говорилось в решении суда.

Аппараты, о которых идет речь, поступили в США 1 апреля, когда в Нью-Йорк прибыл российский самолет с медицинским оборудованием на сумму примерно в 1 миллион долларов. Но уже через месяц они оказались на складе, а впоследствии были утилизированы «в соответствии с нормами утилизации опасных отходов, установленными Агентством по охране окружающей среды», сообщили в американском агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях.

На этом можно было бы поставить точку, заметив, что помощь американцам оказалась сродни поговорке «На, тебе, небоже, что самим негоже». Но нет: самим эти аппараты производства Уральского приборостроительного завода сгодились.

В июле стало известно, что завод возобновил поставки аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Как стало известно ТАСС, аппараты были допущены к обращению на территории Российской Федерации приказом того же Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым. Экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Вскоре после этого поступили сообщения о закупке 51 аппарата ИВЛ «Авента-М» ульяновскими больницами на сумму более 56,5 миллионов рублей.

