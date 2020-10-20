В США избавились от российских аппаратов ИВЛ

Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».

Техника была отправлена Россией в Соединенные Штаты в рамках гуманитарной помощи во время пандемии коронавирусной инфекции.

В мае во время возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за аппарата ИВЛ «Авента-М». В результате похожего пожара в больнице в Москве погибла одна пациентка. В обоих медицинских учреждениях проходили лечение больные новой коронавирусной инфекцией. После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о приостановке обращения на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.



