В США избавились от российских аппаратов ИВЛ
Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) отправило в утиль 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя агентства.
Сообщается, что российские аппараты не пользовались из-за технических проблем.
По данным издания, аппаратами «Авента-М» не использовались в больницах США так как для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Для их работы требовались адаптеры.
Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».
Техника была отправлена Россией в Соединенные Штаты в рамках гуманитарной помощи во время пандемии коронавирусной инфекции.
В мае во время возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за аппарата ИВЛ «Авента-М». В результате похожего пожара в больнице в Москве погибла одна пациентка. В обоих медицинских учреждениях проходили лечение больные новой коронавирусной инфекцией. После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о приостановке обращения на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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