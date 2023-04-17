В США обвинили Байдена во лжи о конфликте на Украине

Утечка секретных документов Министерства обороны Соединенных Штатов открыла ложь главы государства Джо Байдена о роли Вашингтона в конфликте вокруг Украины, сообщил Fox News американский полковник в отставке Роберт Магиннис.

СМИ заявили, что обвиняемый в утечках документов Пентагона может получить 15 лет тюрьмы

По его словам, реальное положение дел, о которых говорится в разведданных, не сходится с заявлениями президента для граждан страны. Отставной полковник также обвинил главные СМИ США в освещении скандала с утечкой секретных данных, которые сосредотачиваются на факте «слива», а не на содержании материала. Магиннис считает, что это направлено на защиту рейтинга Байдена.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДжо Байден

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