В США обвинили Байдена во лжи о конфликте на Украине
Утечка секретных документов Министерства обороны Соединенных Штатов открыла ложь главы государства Джо Байдена о роли Вашингтона в конфликте вокруг Украины, сообщил Fox News американский полковник в отставке Роберт Магиннис.
По его словам, реальное положение дел, о которых говорится в разведданных, не сходится с заявлениями президента для граждан страны. Отставной полковник также обвинил главные СМИ США в освещении скандала с утечкой секретных данных, которые сосредотачиваются на факте «слива», а не на содержании материала. Магиннис считает, что это направлено на защиту рейтинга Байдена.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- В Якутии работник «Почты России» выписал себе премии на 41 млн рублей
- В США обвинили Байдена во лжи о конфликте на Украине
- Лавров начинает турне по Латинской Америке
- Ученый: существует угроза затопления Стамбула
- В МИД РФ заявили о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен
- СМИ: антироссийские санкции стали самым грандиозным просчетом Запада за всю историю
- Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о расстреле ВСУ заложников в Артемовске
- Украинские военные жалуются на тяжелые бои у вокзала в Артемовске
- Конгрессвумен Грин: Байден закупил снаряды в Корее для Украины
- В Подольске при стрельбе в кафе пострадали два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru