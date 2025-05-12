СМИ: Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги в двух квартирах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, спортсменка не оплачивает ЖКУ уже второй год.
«Коммунальные платежки за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице уже накопились на ₽336 тысяч. Долг за другую квартиру в ЖК «Акватория», которую спортсменка приобрела вскоре после отъезда из России, — ₽65 243», - пишет SHOT.
Ранее СМИ сообщили, что Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе 1,1 млн рублей.
Сейчас спортсменка проживает за пределами России, Исинбаева с семьей обосновалась в Испании на острове Тенерифе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru