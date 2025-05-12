СМИ: Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги в двух квартирах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, спортсменка не оплачивает ЖКУ уже второй год.

«Коммунальные платежки за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице уже накопились на ₽336 тысяч. Долг за другую квартиру в ЖК «Акватория», которую спортсменка приобрела вскоре после отъезда из России, — ₽65 243», - пишет SHOT.

Ранее СМИ сообщили, что Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе 1,1 млн рублей.

Сейчас спортсменка проживает за пределами России, Исинбаева с семьей обосновалась в Испании на острове Тенерифе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

