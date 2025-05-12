Индия открыла 32 закрытых из-за обострения с Пакистаном аэропорта
Индия открыла 32 аэропорта страны, закрытые из-за обострения с Пакистаном. Об этом сообщил телеканал News18.
На фоне эскалации напряженности Индия закрыла 32 авиагавани на севере и западе. Власти предупреждали о закрытии аэропортов для гражданских рейсов 9-14 мая по эксплуатационным причинам.
«Управление аэропортов... и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов... которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном», - говорится в сообщении.
Ранее стороны договорились о полном прекращении огня с 10 мая. Командующие войсками Индии и Пакистана планируют провести дополнительные переговоры 12 мая, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru