СМИ заявили, что обвиняемый в утечках документов Пентагона может получить 15 лет тюрьмы

Военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейру, который обвиняется в утечках секретных документов Пентагона, могут приговорить к 15 годам тюрьмы. Об этом пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что следующее заседание суда состоится 19 апреля. Тейшейра остается под стражей.

Ранее военному предъявили обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и несанкционированном хранении и передаче сведений о национальной обороне. Первый пункт предполагает Максимальное наказание по первому пункту обвинения — пять лет тюрьмы, по второму — десять лет заключения.

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ФОТО: РИА Новости
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