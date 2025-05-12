Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске. Об этом сообщило агентство Rudaw.
Ранее лидер РПК Абдулла Оджалан призвал объединение к разоружению и расформированию. Партия провела конгресс, в ходе которого рассмотрела этот вопрос.
«На конгрессе было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена», — указано в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне призыва к роспуску РПК заявил, что в республике «открылась новая страница» без террора, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
- СМИ: Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам
- Отсрочку по уплате налогов для курских бизнесменов продлили на год
- Россия вдвое увеличила закупки клубники из Китая
- Индия открыла 32 закрытых из-за обострения с Пакистаном аэропорта
- Рубио назвал приоритетом США по Украине немедленное прекращение огня
- В курортном поселке в Приморье более тысячи человек остались без горячей воды
- Катар рассматривает возможность подарить Трампу Boeing 747-8
- Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА
- ФСБ: В Новокузнецке арестовали подростка, готовившего теракт в военкомате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru