Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске. Об этом сообщило агентство Rudaw.

Ранее лидер РПК Абдулла Оджалан призвал объединение к разоружению и расформированию. Партия провела конгресс, в ходе которого рассмотрела этот вопрос.

«На конгрессе было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена», — указано в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне призыва к роспуску РПК заявил, что в республике «открылась новая страница» без террора, напоминает РЕН ТВ.

