В курортном поселке в Приморье более тысячи человек остались без горячей воды

Более тысячи человек остались без горячей воды в поселке Горные Ключи в Кировском районе Приморского края. Об этом сообщила прокуратура региона.

«С 9 мая 2025 года более 1 тысячи жителей 11 многоквартирных домов в курортном поселке... остаются без горячего водоснабжения», - отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура ведет проверку, организованы аварийные работы. В связи с произошедшим директору Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» вынесли представление, виновного вызвали для возбуждения административного дела о нарушении нормативного уровня либо режима обеспечения граждан коммунальными услугами.

Ранее в Коврове Владимирской области произошел взрыв в котельной, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. Семь улиц города остались без горячей воды, пишет Ura.ru.

