Катар рассматривает возможность подарить Трампу Boeing 747-8
Катар рассматривает возможность передать президенту США Дональду Трампу в качестве подарка самолет Boeing 747-8. Об этом заявил пресс-атташе государства в Соединенных Штатах Али Аль-Ансари в интервью Politico.
«В настоящее время министерством обороны Катара и министерством обороны США рассматривается возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта», - отметил Аль-Ансари.
По его словам, этот вопрос рассматривают соответствующие юридические ведомства, решение пока не принято.
Ранее СМИ сообщили, что королевская семья Катара подарит администрации Трампа самолет Boeing 747-8. Стоимость воздушного судна составляет около $400 млн. Лайнер может использоваться как президентский борт до окончания срока политика, а затем его передадут в собственность президентской библиотеки Трампа. На фоне этих сообщений член американской палаты представителей от демократов Ричи Торрес потребовал инициировать расследование. При этом сам Дональд Трамп заявил, что американские власти получат в дар Boeing 747, который заменит Air Force One, в рамках «очень публичной и прозрачной сделки», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru