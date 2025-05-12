Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атаку беспилотников отразили в Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена... атака БПЛА в Каменске», - написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На земле разрушений не зафиксировано.

Ранее украинский БПЛА атаковал Горловку в Донецкой Народной Республике, был ранен подросток, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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