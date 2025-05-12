Отсрочку по уплате налогов для курских бизнесменов продлили на год

Срок уплаты большей части налогов и страховых взносов для представителей бизнеса на отдельных территориях Курской области продлили на один год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

На поддержку могут рассчитывать предприниматели и организации, работающие в приграничье и на территориях области, где действует режим контртеррористической операции и принято решение об отселении жителей.

«Кроме того, теперь эта мера распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством», - указали в кабмине.

Для таких представителей бизнеса налоги, авансовые платежи и страховые взносы, которые подлежат уплате в 2024 и 2025 годах, перенесли на 2026-й. При этом предпринимателям предоставили возможность в дальнейшем погашать платежи в рассрочку, ежемесячно равными частями, в течение еще одного года.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные почти полностью завершили операцию по ликвидации отдельных подразделений ВСУ в Курской области, пишет Ura.ru.

