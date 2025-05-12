Рубио назвал приоритетом США по Украине немедленное прекращение огня
Приоритетом США в урегулировании ситуации на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боев. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, сообщили в Госдепартаменте.
Как отметили в ведомстве, Рубио подтвердил позицию Вашингтона в отношении украинского конфликта.
«Нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», - говорится в сообщении.
Ранее американский президент Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные российским лидером Владимиром Путиным переговоры. Встреча может пройти в Турции 15 мая. После слов Трампа президент Украины Владимир Зеленский написал, что будет в Турции в указанный день и ждет Путина «лично», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru