Рубио назвал приоритетом США по Украине немедленное прекращение огня

Приоритетом США в урегулировании ситуации на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боев. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, сообщили в Госдепартаменте.

Как отметили в ведомстве, Рубио подтвердил позицию Вашингтона в отношении украинского конфликта.

«Нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», - говорится в сообщении.

Ранее американский президент Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные российским лидером Владимиром Путиным переговоры. Встреча может пройти в Турции 15 мая. После слов Трампа президент Украины Владимир Зеленский написал, что будет в Турции в указанный день и ждет Путина «лично», пишет Ura.ru.

