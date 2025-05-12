ФСБ: В Новокузнецке арестовали подростка, готовившего теракт в военкомате
Подросток планировал устроить взрыв в военкомате в Новокузнецке, фигурант арестован. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области-Кузбассу.
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что несовершеннолетний житель региона из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем запрещенной в РФ террористической организации для совершения теракта путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории военкомата Новокузнецка. Преступление планировалось «в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти» региона.
Против подростка возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить в Херсонской области во время проведения памятного митинга, пишет 360.ru.
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