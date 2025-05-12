Россия вдвое увеличила закупки клубники из Китая
Россия закупила у Китая клубнику на $3,4 млн в марте текущего года, что вдвое больше по сравнению с мартом 2024 года и февралем 2025 года, сообщило РИА Новости.
Россия стала самым крупным покупателем китайской клубники. На втором месте оказался Вьетнам ($2,5 млн, импорт сократился почти на четверть), на третьем — нарастивший закупки почти в полтора раза Гонконг (до $1,9 млн).
Всего с начала текущего года Россия закупила клубнику у КНР на $5,7 млн, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в России в мае по сравнению с апрелем стоимость клубники снизится в два-три раза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru