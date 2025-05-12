Россия вдвое увеличила закупки клубники из Китая

Россия стала самым крупным покупателем китайской клубники. На втором месте оказался Вьетнам ($2,5 млн, импорт сократился почти на четверть), на третьем — нарастивший закупки почти в полтора раза Гонконг (до $1,9 млн).

Всего с начала текущего года Россия закупила клубнику у КНР на $5,7 млн, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в России в мае по сравнению с апрелем стоимость клубники снизится в два-три раза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

