Трамп допустил причастность Байдена к утечке из Пентагона
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп назвал публикацию документов оборонного ведомства «самой позорной утечкой в истории США». Он предположил, что Байден несет вину за инцидент.
Бывший президент призвал начать расследование в отношении главы государства.
«Может, это он организовал утечку? Ничто об этой группе меня бы не удивило», - написал Трамп.
Пентагон проводит расследование утечки информации. Помимо прочего, оказавшиеся в Сети документы касаются поставок вооружений Украине и состояния ВСУ на начало марта, сообщает «Радиоточка НСН».
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