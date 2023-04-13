Трамп допустил причастность Байдена к утечке из Пентагона

Трамп назвал публикацию документов оборонного ведомства «самой позорной утечкой в истории США». Он предположил, что Байден несет вину за инцидент.

Бывший президент призвал начать расследование в отношении главы государства.

«Может, это он организовал утечку? Ничто об этой группе меня бы не удивило», - написал Трамп.

Пентагон проводит расследование утечки информации. Помимо прочего, оказавшиеся в Сети документы касаются поставок вооружений Украине и состояния ВСУ на начало марта, сообщает «Радиоточка НСН».

