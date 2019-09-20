В США назвали Путина восходящей звездой Ближнего Востока

Хотя после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии российский президент Владимир Путин позиционировал себя как миротворец в регионе, продолжение конфликта ему выгоднее, пишет обозреватель издания Foreign Policy.

«Реакция России на недавнюю атаку дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco много говорит о ее позиции на Ближнем Востоке. Если бы кризис произошел несколько лет назад, мало кто бы беспокоился о том, что Москва думает о делах Персидского залива. Но теперь, благодаря военному вмешательству в Сирию, Россия рассматривается как влиятельная сила», — цитирует спецкор НСН статью FP.

Таким образом, если бы российский президент заявил о готовности России ответить на якобы иранскую агрессию в Саудовской Аравии в прошлую субботу, как это сделал американский лидер Дональд Трамп, то под его словами были бы реальные основания, отмечает журналист.



«Но он так не скажет. В отличие от США, у России нет личной заинтересованности в ирано-саудовской борьбе. Суть ее политики состоит в том, чтобы постараться быть в хороших отношениях со всеми: с иранцами и с их злейшими врагами Саудовской Аравией и Израилем, с Турцией и курдами, с режимом Башара Асада в Дамаске и его противниками. Имея относительно скромное военное присутствие, Россия не занимается игрой в местного шерифа и избегает посторонних ссор. Она стремится получить геополитические и коммерческие выгоды без чрезмерных рисков. Это резко контрастирует с Соединенными Штатами, которые, несмотря ни на что, по-прежнему остаются гегемонистской силой на Ближнем Востоке и, соответственно, несут бремя поддержания порядка», — цитирует спецкор НСН публикацию FP.