В США назвали Путина восходящей звездой Ближнего Востока
Издание Foreign Policy рассказывает, как российский президент может выиграть в результате конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее в материале НСН.
Хотя после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии российский президент Владимир Путин позиционировал себя как миротворец в регионе, продолжение конфликта ему выгоднее, пишет обозреватель издания Foreign Policy.
«Реакция России на недавнюю атаку дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco много говорит о ее позиции на Ближнем Востоке. Если бы кризис произошел несколько лет назад, мало кто бы беспокоился о том, что Москва думает о делах Персидского залива. Но теперь, благодаря военному вмешательству в Сирию, Россия рассматривается как влиятельная сила», — цитирует спецкор НСН статью FP.
Таким образом, если бы российский президент заявил о готовности России ответить на якобы иранскую агрессию в Саудовской Аравии в прошлую субботу, как это сделал американский лидер Дональд Трамп, то под его словами были бы реальные основания, отмечает журналист.
«Но он так не скажет. В отличие от США, у России нет личной заинтересованности в ирано-саудовской борьбе. Суть ее политики состоит в том, чтобы постараться быть в хороших отношениях со всеми: с иранцами и с их злейшими врагами Саудовской Аравией и Израилем, с Турцией и курдами, с режимом Башара Асада в Дамаске и его противниками. Имея относительно скромное военное присутствие, Россия не занимается игрой в местного шерифа и избегает посторонних ссор. Она стремится получить геополитические и коммерческие выгоды без чрезмерных рисков. Это резко контрастирует с Соединенными Штатами, которые, несмотря ни на что, по-прежнему остаются гегемонистской силой на Ближнем Востоке и, соответственно, несут бремя поддержания порядка», — цитирует спецкор НСН публикацию FP.
Автор материала особо отметил предложение Владимира Путина в адрес Саудовской Аравии закупить российские системы ПВО. По его словам, в этом проявилось особое чувство юмора российского президента.
«Думайте, что хотите о российском президенте Владимире Путине, но у этого человека ироничное чувство юмора. Троллинг уже стал одной из его фишек», — передает спецкор НСН выдержки из статьи Foreign Policy.
По мнению автора, троллинг в данном случае направлен в сторону Вашингтона. Причем в случае конфликта между США и Ираном обозреватель Foreign Policy предсказывает победу России.
«Конечно, если напряженность выйдет из-под контроля и Соединенные Штаты начнут войну против Ирана, Россия будет стоять в стороне. Но, учитывая склонность администрации Трампа греметь саблями, а затем отступать, Путин вполне может воспользоваться еще одной возможностью, чтобы поднять свой имидж восходящей звезды на Ближнем Востоке», — цитирует его спецкор НСН.
Напомним, в ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы. В США заявляют, что удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии были нанесены Ираном.
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