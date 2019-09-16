Путин посоветовал Саудовской Аравии закупить российские С-400

Отмечается, что российский лидер выразил готовность помочь Саудовской Аравии защитить страну при условии покупки российского оружия. В частности, Путин привел в пример Иран, закупивший у России С-300, и Турцию, заключившую договор на поставку С-400.

Напомним, Путин прилетел в Анкару, где принял участие в трёхстороннем саммите с лидерами Турции и Ирана по сирийскому вопросу. Эти переговоры стали пятым саммитом руководителей стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии.

Ранее стало известно, что следующий саммит состоится в столице Ирана.

