Путин посоветовал Саудовской Аравии закупить российские С-400
Президент России Владимир Путин посоветовал властям Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные системы для защиты своей территории. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российский лидер выразил готовность помочь Саудовской Аравии защитить страну при условии покупки российского оружия. В частности, Путин привел в пример Иран, закупивший у России С-300, и Турцию, заключившую договор на поставку С-400.
Напомним, Путин прилетел в Анкару, где принял участие в трёхстороннем саммите с лидерами Турции и Ирана по сирийскому вопросу. Эти переговоры стали пятым саммитом руководителей стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии.
Ранее стало известно, что следующий саммит состоится в столице Ирана.
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