Виноват Иран? Кому выгодна атака на НПЗ Саудовской Аравии

Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства. Об этом заявил глава военного ведомства страны, пообещавший представить также «иранское оружие», использованное для нанесения ударов. Ранее и Соединённые Штаты заявили, что имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и также пообещали их представить на грядущей Генассамблее ООН.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН предположил, что война Ирану и Саудовской Аравии не выгодна.

«Все говорят, что бомбили дроны. Но что за дроны? Мы знаем, что хуситы благополучно делают боевые коптеры, но они не летают на дальние расстояния. Спикер хуситов сказал интересную фразу: «Мы совершили атаку с помощью благородных людей на территории Саудовской Аравии», явно намекая на шиитское население нефтеносных районов. Значит, оружие либо грузовиками привезли и запустили по территории Саудовской Аравии, а затем грохнули, либо с дальнего расстояния пускали серьезные вещи вроде крылатых ракет… Могу сказать одно, ни Саудовской Аравии, ни Ирану открыто воевать друг с другом не с руки. Саудовцы понимают, что они не выдержат этого противостояния. А Ирану сейчас нужно восстанавливать свою экономику», - рассказал востоковед.

Более того, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.

«Саудовской Аравии это очень выгодно, потому что под видом этого инцидента, хотя быть может, он и был, страна сократила в два раза добычу. Весь мир очень быстро проест весь запас и цены на нефть повысятся, а стране это важно и выгодно компании Saudi Aramco, которая готовится к выходу на биржу. Возможно, что они придумали такой путь. Не исключаю, то история с атакой на НПЗ – это часть целенаправленной стратегии», – предположил Игорь Юшков.