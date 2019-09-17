СМИ: США предоставят ООН доказательство атаки Saudi Aramco Ираном
Власти США планируют привести Генеральной Ассамблее ООН доказательства того, что объекты саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Saudi Aramco были атакованы со стороны Ирана. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на неназванный источник.
По данным агентства, в США выразили уверенность, что атака произошла при помощи крылатых ракет.
Накануне Трамп заявил, что не исключает ответственности Ирана за атаку на НПЗ Саудовской Аравии.
Ранее НСН писала, что в ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
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