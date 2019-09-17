СМИ: США предоставят ООН доказательство атаки Saudi Aramco Ираном

По данным агентства, в США выразили уверенность, что атака произошла при помощи крылатых ракет.

Накануне Трамп заявил, что не исключает ответственности Ирана за атаку на НПЗ Саудовской Аравии.

Ранее НСН писала, что в ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.

