В Сирии рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо перевели в Латакию
После того, как из-за ударов Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо там вышли из строя взлетно-посадочные полосы (ВПП), рейсы переведены в международный аэропорт в Латакии. Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на Минтранс Сирии.
«Все запланированные рейсы (вылет и прибытие) в аэропортах Дамаска и Алеппо будут перенесены в международный аэропорт Латакии», — приводит официальное сообщение РИА Новости.
Минтранс Сирии также проинформировал, что опубликует изменения в расписании полетов.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов израильской армией сирийских аэропортов в Дамаске и Алеппо погиб сотрудник воздушной гавани в Дамаске, еще один ранен, аэропорты выведены из строя, передает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru