«Готовились 30 лет»: Политолог заявил о способности Израиля воевать на три фронта

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время военнослужащим могут отдать приказ войти в сектор Газа. Ципис заявил, что Израиль готов к войне на нескольких фронтах в случае нападения ливанской группировки «Хезболла» с севера и сил из Иордании с востока.

«Мы провели целый ряд учений за последние 30 лет и готовы воевать даже не на двух, а на трех фронтах. У нас есть западный берег реки Иордан, который до вчерашнего дня сохранял относительное спокойствие, однако вчера уже были некоторые бои и перестрелки между силами безопасности Израиля и боевиками палестинской группировки “Исламский джихад”. Кроме того, есть северный фронт с группировкой “Хезболла” и южный с ХАМАС», — похвастал Ципис.

Собеседник НСН добавил, что Израилю в такой обстановке понадобится помощь для прикрытия тылов.

«Если все силы будут растянуты на три фронта, у нас будет оголен тыл — центр Израиля. Помощь нужна будет не столько военная, сколько гуманитарная. Кроме того, необходимо также обеспечивать безопасность, поскольку в центре нашей страны проживает так называемый арабский сектор — множество израильских арабов, были попытки беспорядков с их стороны. Впрочем, они были быстро пресечены, поскольку у нас в армии, в полиции и в службах безопасности служат евреи и мусульмане, израильтяне и израильские арабы. Есть и еще один фактор — в Израиле имеется специальная служба охраны тюрем, в которых содержатся около 5000 боевиков ХАМАС. На эту службу, скорее всего, ляжет серьезный груз обеспечения безопасности», — добавил эксперт.

Политолог также уточнил, на чью поддержку рассчитывает Израиль.

«Теоретически мы можем получить помощь от четырех государств: США, поскольку это самый близкий союзник Израиля; Германия, поскольку она по понятным причинам традиционно чувствует ответственность за евреев; Великобритания и Франция, колониями которых являлась территория Палестины, Ливана, Сирии, Иордании и Египта. Поэтому Израиль посетили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден. Они посетили Израиль, чтобы скоординировать свои действия», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Ципис отметил, что больше всего Израиль надеется на помощь США.

«Скорее всего, со стороны Вашингтона будет самая мощная, самая существенная и самая ценная поддержка. Во-первых, у США очень большие ресурсы, намного больше, чем у Франции или у Германии. Во-вторых, у Америки довольно мощное присутствие на Ближнем Востоке — две авианосные группы: одна уже находится у берегов Израиля, вторая — на пути. В-третьих, у них есть приличные резервы военной техники, военных технологий и вооружения, которые могут методом ротации поставляться в Израиль вместо утраченной в бою техники», — подытожил он.

Ранее ХАМАС пригрозили казнить заложников онлайн за удары по сектору Газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

