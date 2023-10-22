При обстрелах Израилем аэропортов Дамаска и Алеппо погиб человек

«Сегодня в 5:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», — цитирует сообщение РИА Новости.

В результате ударов Израиля в аэропортах повреждены взлетно-посадочные полосы, аэропорты выведены из строя.

Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН сравнил войну на Ближнем Востоке с началом Первой мировой. Он допустил, что война в таком случае выйдет в ядерную фазу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





