При обстрелах Израилем аэропортов Дамаска и Алеппо погиб человек

В результате обстрелов израильской армией сирийских аэропортов в Дамаске и Алеппо погиб сотрудник воздушной гавани в Дамаске, еще один ранен, передает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.

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«Сегодня в 5:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», — цитирует сообщение РИА Новости.

В результате ударов Израиля в аэропортах повреждены взлетно-посадочные полосы, аэропорты выведены из строя.

Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН сравнил войну на Ближнем Востоке с началом Первой мировой. Он допустил, что война в таком случае выйдет в ядерную фазу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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