В Шри-Ланке снят запрет на использование соцсетей и мессенджеров

Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование социальных сетей и мессенджеров. Как пишет RT, в частности, WhatsApp, Viber и Facebook были заблокированы в стране после серии взрывов.

Власти страны распорядились о блокировке всех основных соцсетей 21 апреля, чтобы предотвратить распространение информации среди террористов, причастных к атакам.

Ограничения были отменены после того, как президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился в Комиссию по надзору над телекоммуникациями с соответствующей просьбой.

Между тем, власти заявили о сохраняющейся вероятности повторения террористических атак и призвали местных жителей «к ответственному поведению».

Life.ru, в частности, пишет, что разведка Шри-Ланки сообщила об угрозе новых терактов. По данным местных властей, на этот раз атаку могут совершить смертницы на буддийские храмы.

Серия взрывов в отелях и католических церквях прогремела 21 апреля. По последним данным, погибли более 250 человек, сотни ранены. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил НСН, что ИГ пытается сохранить реноме, приписывая себе теракты.