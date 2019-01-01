Ветеран «Альфы» не поверил в причастность ИГ к терактам в Шри-Ланке

«Той ситуации, которая была в Сирии, и то, что они там собирались сделать свое государство, это уже все прошло. Они потерпели военное поражение. Но, к сожалению, агитация и пропаганда у них существует. Говорить о том, что ИГИЛ сейчас является какой-то основной организацией, руководящей на всех континентах мира, — это совершенно не так. Поэтому я думаю, что это просто ИГИЛ сейчас приписывает себе, чтобы сохранить свое реноме в данной ситуации и не более», — сказал собеседник НСН.

По его словам, люди уже перестали верить в то, что ИГ является основным предводителем исламского экстремистского движения.

«На сегодняшний момент по всему миру расплодилась масса исламских экстремистских организаций, которые имеют свои названия, но никакого отношения уже к ИГИЛ и к его руководству не имеют», — заключил ветеран «Альфы».

Напомним, во время празднования католической Пасхи в минувшее воскресенье, 21 апреля в трех городах Шри-Ланки произошла серия взрывов. В качестве объектов террористы выбрали дорогие пятизвёздочные отели и католические церкви. По последним данным, в результате трагедии погибли более 320 человек. Пострадали около 500.

