На Шри-Ланке завысили число жертв терактов

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке может составлять примерно 250-260, а не 359, как сообщалось ранее, заявил руководитель системы здравоохранения Анил Джасингхе.

Проблема подсчета погибших связана с трудностями при идентификации останков, сообщает РИА «Новости».

В минувшее воскресенье, когда отмечалась католическая Пасха, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. В совершении серии терактов участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них установлены.

Напомним, что ответственность за теракты взяли на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Однако, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил НСН, что ИГИЛ пытается сохранить реноме, приписывая себе теракты.

