На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду
На Шри-Ланке под запрет попало ношение любых предметов гардероба, которые мешают установить личность человека.
Таким образом, женщинам нельзя будет закрывать лицо. В стране, где много мусульманок, этот запрет идет вразрез с религиозными традициями.
Однако власти уверены, что новый закон введен для стабилизации обстановки после серии взрывов, прогремевших в церквях и отелях.
Как пишет РЕН-ТВ, указ подписал президент страны Майтрипала Сирисена, правила начали действовать
Крупнейшая в истории Шри-Ланки серия терактов произошла 21 апреля. В трех городах прогремели 8 взрывов. Их жертвами, по последним данным, стали более 250 человек, ранения получили почти пятьсот. Местная полиция по подозрению в причастности к серии взрывов задержала около 70 человек, уточняет Газета.ру.
Позже ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.
Ранее в эфире НСН президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не поверил в причастность ИГ к терактам в Шри-Ланке.
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