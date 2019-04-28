На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

Однако власти уверены, что новый закон введен для стабилизации обстановки после серии взрывов, прогремевших в церквях и отелях.

Как пишет РЕН-ТВ, указ подписал президент страны Майтрипала Сирисена, правила начали действовать

Крупнейшая в истории Шри-Ланки серия терактов произошла 21 апреля. В трех городах прогремели 8 взрывов. Их жертвами, по последним данным, стали более 250 человек, ранения получили почти пятьсот. Местная полиция по подозрению в причастности к серии взрывов задержала около 70 человек, уточняет Газета.ру.

Позже ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.

Ранее в эфире НСН президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не поверил в причастность ИГ к терактам в Шри-Ланке.



