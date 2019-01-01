ФСБ накрыла в Приморье ячейку группировки, которая может стоять за терактом в Шри-Ланке

Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации в Приморье ячейки террористической организации, которая может стоять за терактом в Шри-Ланке. Как сообщили «Интерфаксу» в Центре Общественных связей ФСБ, в состав группы входили четверо граждан государств Центральной Азии.

Задержанные собирались совершить серию разбойных нападений на предпринимателей и выехать в Сирию, чтобы присоединиться к отрядам террористов. Все они сторонники запрещенной в России группировки «Джамаат Таухид ва Джихад». По данным властей Шри-Ланки именно она причастна к серии взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли боле 320-и человек.

В ФСБ также сообщили о задержании в Дагестане и Чечне группы сторонников запрещенной в России группировки ИГИЛ. Пятеро предполагаемых террористов готовили атаку на сотрудников полиции при помощи квадрокоптера с бомбой. Как передает РИА ФАН, это следует из видеозаписи допроса, которую обнародовала ФСБ. Атаки планировалось осуществить в Каспийске и Грозном.

