В ряде городов КНР ввели локдаун из-за роста заболеваний COVID-19

В городском уезде Иу провинции Чжэцзян, почти двум миллионам жителей нельзя покидать дома в течение трех дней. Исключения сделаны только для походов в магазин за продуктами или в больницу.

В китайском уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района с четверга сделали послабления представителям отдельных профессий, им разрешили выходить на работу, в то время как большинство населения может покидать дом только при серьезной необходимости.