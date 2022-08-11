В ряде городов КНР ввели локдаун из-за роста заболеваний COVID-19
В нескольких городах КНР из-за роста заболеваний COVID-19 вернули ограничительные меры и локдауны, сообщает «Интерфакс».
По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на среду на материковом Китае выявили еще 1 993 случая инфицирования коронавирусом.
В городском уезде Иу провинции Чжэцзян, почти двум миллионам жителей нельзя покидать дома в течение трех дней. Исключения сделаны только для походов в магазин за продуктами или в больницу.
В китайском уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района с четверга сделали послабления представителям отдельных профессий, им разрешили выходить на работу, в то время как большинство населения может покидать дом только при серьезной необходимости.
Накануне в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района в Урумчи ввели пятидневный локдаун.
Ранее востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, а также антиковидных локдаунов.
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