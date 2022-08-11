В ряде городов КНР ввели локдаун из-за роста заболеваний COVID-19

В нескольких городах КНР из-за роста заболеваний COVID-19 вернули ограничительные меры и локдауны, сообщает «Интерфакс».

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на среду на материковом Китае выявили еще 1 993 случая инфицирования коронавирусом.

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В городском уезде Иу провинции Чжэцзян, почти двум миллионам жителей нельзя покидать дома в течение трех дней. Исключения сделаны только для походов в магазин за продуктами или в больницу.

В китайском уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района с четверга сделали послабления представителям отдельных профессий, им разрешили выходить на работу, в то время как большинство населения может покидать дом только при серьезной необходимости.

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Накануне в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района в Урумчи ввели пятидневный локдаун.

Ранее востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, а также антиковидных локдаунов.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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