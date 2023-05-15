Дуров считает WhatsApp небезопасным
27 января 202600:31
Эксперты Telegram проанализировали методы шифрования в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), сообщил в соцсети Х бизнесмен Павел Дуров.
По его словам, в нем было обнаружено «множество векторов атак». «Нужно быть безмозглым, чтобы поверить, что WhatsApp безопасен в 2026 году»,— указал создатель Telegram. Отмечается, что существует множество возможностей для атак на WhatsApp.
Ранее Meta обвинили в обмане о доступе к сообщениям в WhatsApp, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
