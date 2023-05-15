Дуров считает WhatsApp небезопасным

Эксперты Telegram проанализировали методы шифрования в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), сообщил в соцсети Х бизнесмен Павел Дуров.

МВД: Мошенники начали предлагать россиянам якобы работающую версию WhatsApp

По его словам, в нем было обнаружено «множество векторов атак». «Нужно быть безмозглым, чтобы поверить, что WhatsApp безопасен в 2026 году»,— указал создатель Telegram. Отмечается, что существует множество возможностей для атак на WhatsApp.

Ранее Meta обвинили в обмане о доступе к сообщениям в WhatsApp, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
