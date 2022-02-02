«Локдаун не поможет»: В Госдуме объяснили отсутствие ограничений при «омикроне»

В России нет смысла вводить локдаун из-за высокой заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон», считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Локдаун нам точно не поможет, потому что такой локдаун, как в Китае, мы объявить точно не сможем. С нашим чувством свободы нас точно нигде не закрыть, и это будет напрасно потраченное время. К тому же, это только вызовет негативную реакцию», - сказала Соломатина в эфире «Радио 1».

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При этом она отметила, что в России привито более 60% населения, многие зараженные «омикроном» даже не знают об этом, и «в коне концов рано или поздно мы все переболеем».

«"Омикрон" гораздо менее опасен для жизни и чаще проходит, как обычная ОРВИ. Так что локдаун или какие-то ещё ограничительные супермеры вводить нет смысла», – добавила Соломатина.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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