ФРС: ситуация на Украине и локдауны в Китае влияют на рост инфляции в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что резкий рост цен на энергоресурсы из-за военной операции на Украине и локдауны в Китае из-за пандемии создают дополнительное инфляционное давление в США. Об этом сообщает ТАСС.

ФРС повысила ставку до 0,75-1% годовых

Пауэлл заметил, что не прогнозировал повышения инфляции в прошлом году, и добавил, что в будущем реальны «новые сюрпризы».

Он также подчеркнул, что ФРС продолжит рассмотрение возможности дальнейших повышений ставки на 50 базисных пунктов в текущем году.

Глава ФРС отметил, что высокая инфляция не приведет к рецессии в США, и заявил о прогнозе на устойчивые темпы роста экономики страны.

Ранее стало известно, что ФРС США повысила базовую процентную ставку до 0,75 - 1% годовых.


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ФОТО: РИА Новости
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