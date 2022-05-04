ФРС: ситуация на Украине и локдауны в Китае влияют на рост инфляции в США

Пауэлл заметил, что не прогнозировал повышения инфляции в прошлом году, и добавил, что в будущем реальны «новые сюрпризы».

Он также подчеркнул, что ФРС продолжит рассмотрение возможности дальнейших повышений ставки на 50 базисных пунктов в текущем году.

Глава ФРС отметил, что высокая инфляция не приведет к рецессии в США, и заявил о прогнозе на устойчивые темпы роста экономики страны.

Ранее стало известно, что ФРС США повысила базовую процентную ставку до 0,75 - 1% годовых.



