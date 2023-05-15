СМИ: Разведывательный дрон был замечен в небе над Киевом

Он летает над городом более двух часов. Беспилотник пролетал над центром Киева, а также пересекал воздушное пространство левобережья и правобережья города.

Кроме того, БПЛА пролетал и над отдельными районами Украины.

Ранее генсек НАТО заявил о снижении эффективности украинской ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

