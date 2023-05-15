СМИ: Разведывательный дрон был замечен в небе над Киевом
27 января 202600:01
Разведывательный беспилотный летательный аппарат обнаружен в небе над Киевом, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Он летает над городом более двух часов. Беспилотник пролетал над центром Киева, а также пересекал воздушное пространство левобережья и правобережья города.
Кроме того, БПЛА пролетал и над отдельными районами Украины.
Ранее генсек НАТО заявил о снижении эффективности украинской ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
