СМИ: Разведывательный дрон был замечен в небе над Киевом

Разведывательный беспилотный летательный аппарат обнаружен в небе над Киевом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Он летает над городом более двух часов. Беспилотник пролетал над центром Киева, а также пересекал воздушное пространство левобережья и правобережья города.

Кроме того, БПЛА пролетал и над отдельными районами Украины.

Ранее генсек НАТО заявил о снижении эффективности украинской ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

