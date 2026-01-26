Генсек НАТО заявил о снижении эффективности украинской ПВО

Эффективность украинской системы противовоздушной обороны снижается на фоне дефицита перехватчиков, из-за чего Киеву становится все сложнее отражать ночные удары ракетами и беспилотниками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европейского парламента.

По его словам, в настоящее время по крупным украинским городам, включая Киев и Харьков, каждую ночь наносятся удары с применением десятков ракет и сотен дронов. При этом уровень перехвата заметно снизился, поскольку некоторые из действующих систем противоракетной обороны испытывают острую нехватку боеприпасов.