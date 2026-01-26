Генсек НАТО заявил о снижении эффективности украинской ПВО
Эффективность украинской системы противовоздушной обороны снижается на фоне дефицита перехватчиков, из-за чего Киеву становится все сложнее отражать ночные удары ракетами и беспилотниками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европейского парламента.
По его словам, в настоящее время по крупным украинским городам, включая Киев и Харьков, каждую ночь наносятся удары с применением десятков ракет и сотен дронов. При этом уровень перехвата заметно снизился, поскольку некоторые из действующих систем противоракетной обороны испытывают острую нехватку боеприпасов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у страны закончились отдельные виды ракет для систем ПВО, и вновь обращался к западным государствам с просьбой о поставках вооружений или финансовой помощи.
В Москве неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Российская сторона подчеркивала, что такие действия не способствуют переговорному процессу и будут иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».
