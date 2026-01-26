Германия и Дания договорились о создании энергхаба

Германия и Дания на саммите государств Северного моря в Гамбурге подписали соглашение о создании и эксплуатации совместного энергетического хаба на острове Борнхольм в Балтийском море, сообщает агентство DPA.

Договоренность была достигнута министрами экономики и энергетики двух стран и касается проекта Bornholm Energy Island, предусматривающего формирование инфраструктуры для передачи электроэнергии с офшорных ветровых электростанций в Германию и Данию.