Германия и Дания договорились о создании энергхаба

Германия и Дания на саммите государств Северного моря в Гамбурге подписали соглашение о создании и эксплуатации совместного энергетического хаба на острове Борнхольм в Балтийском море, сообщает агентство DPA.

Договоренность была достигнута министрами экономики и энергетики двух стран и касается проекта Bornholm Energy Island, предусматривающего формирование инфраструктуры для передачи электроэнергии с офшорных ветровых электростанций в Германию и Данию.

СМИ: НАТО хочет усилить присутствие в Балтийском регионе из-за БПЛА в Дании

Согласно соглашению, стороны договорились совместно нести расходы на строительство и последующую эксплуатацию технических объектов, необходимых для работы энергетического хаба.

Помимо этого, в рамках саммита министры энергетики ряда европейских стран подписали отдельное соглашение о развитии ветроэнергетики в регионе Северного и Балтийского морей. В отрасль до 2030 года планируется инвестировать около 9,5 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».

